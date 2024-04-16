Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах і 1 пункту управління противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06:00 вівторка.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БПЛА противника.