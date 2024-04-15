За добу ворог завдав 15 ракетних і 18 авіаударів, обстріляв понад 115 населених пунктів

За добу ворог завдав 15 ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в понеділок увечері.

Зазначено, що противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук'янці, Волохівка Харківської області, Нью-Йорк Донецької області, Роботине Запорізької області.

Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали понад 115 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.