Події

19:30 15.04.2024

За добу ворог завдав 15 ракетних і 18 авіаударів, обстріляв понад 115 населених пунктів

1 хв читати
За добу ворог завдав 15 ракетних і 18 авіаударів, обстріляв понад 115 населених пунктів

За добу ворог завдав 15 ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в понеділок увечері.

Зазначено, що противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук'янці, Волохівка Харківської області, Нью-Йорк Донецької області, Роботине Запорізької області.

Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали понад 115 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 15.04.2024
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох ворожих пунктах управління БПЛА

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох ворожих пунктах управління БПЛА

19:26 15.04.2024
На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 27 ворожих атак

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 27 ворожих атак

07:41 15.04.2024
Росіяни за добу втратили 770 осіб - Генштаб

Росіяни за добу втратили 770 осіб - Генштаб

07:37 15.04.2024
На п'яти напрямках ЗС України продовжують відбивати атаки противника

На п'яти напрямках ЗС України продовжують відбивати атаки противника

07:28 15.04.2024
Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 85 авіаударів

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 85 авіаударів

19:59 14.04.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 22 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 22 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:54 14.04.2024
Окупанти за добу завдали вісім ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 міст і сіл

Окупанти за добу завдали вісім ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 міст і сіл

19:44 14.04.2024
ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 11 атак окупантів, загалом за добу було 42 бойові зіткнення

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 11 атак окупантів, загалом за добу було 42 бойові зіткнення

08:00 14.04.2024
За добу Силами оборони ліквідовано 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 453 тис. особового складу

За добу Силами оборони ліквідовано 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 453 тис. особового складу

07:20 14.04.2024
Українські ракетники уразили два райони зосередження окупантів і два засоби ППО противника

Українські ракетники уразили два райони зосередження окупантів і два засоби ППО противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

Рішучі дії союзників щодо захисту Ізраїлю можливі й у захисті України від російського терору - Зеленський за підсумками Ставки

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

ОСТАННЄ

Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

Рішучі дії союзників щодо захисту Ізраїлю можливі й у захисті України від російського терору - Зеленський за підсумками Ставки

Росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

У Кропивницькому, який зазнав обстрілу, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури - влада

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Оновлений дрон Sea Baby став багатофункціональною платформою, це вже не просто дрон-камікадзе - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА