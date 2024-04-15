На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 27 ворожих атак

Протягом доби на фронті було зафіксовано 87 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку українські захисники відбили 27 атак противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у понеділок увечері.

Українські військові також відбили 12 ворожих атак на авдіївському напрямку в районах Новобахмутівки, Бердичів, Семенівки, Уманського та Первомайського Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районі Тернів Донецької області.

У свою чергу на новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Побєди, Водяного та Урожайного Донецької області.

Окрім цього, окупанти здійснили 5 атак на позиції ЗСУ на оріхівському напрямку в районах Старомайорського на Донеччині, на північ від Приютного та на південний захід від Білогір'я Запорізької області. Ще 4 атаки ворог здійснив у районі Кринок Херсонської області.