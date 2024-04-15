ЮНІСЕФ поставив ще 39 тис. ноутбуків для українських школярів - Міносвіти

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з Міністерством освіти і науки України передав у квітні 2024 року приблизно 39 тис. ноутбуків, щоб полегшити доступ до освіти учням середніх і старших класів у восьми областях України, повідомляється на сайті Міносвіти в понеділок.

"Доступ до освіти - фундаментальне право кожної дитини. Війна призвела до закриття шкіл, що своєю чергою ускладнило дітям доступ до їхнього основного права - права на освіту. Тому ЮНІСЕФ підтримує освітній процес в Україні, щоб наголосити на важливості безперервної освіти для дітей у всіх форматах, зокрема дистанційного навчання за допомогою цифрових пристроїв", - зазначив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

За запитом Міносвіти ЮНІСЕФ доставив ноутбуки до Запорізької, Харківської та Херсонської областей і задовольнив критичну потребу в пристроях дітей із вразливих категорій (діти-ВПО, діти з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, діти, позбавлені батьківського піклування) для дистанційного навчання. Ноутбуки отримають школярі в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Сумській і Чернігівській областях. Разом із місцевими органами управління освітою пристрої розподілять серед закладів освіти, які надаватимуть їх у тимчасове користування учням.

"Там, де очне навчання нині неможливе через близькість до фронту чи відсутність у школі укриття, наше завдання - забезпечити дітей девайсами для навчання. Гаджет для них - це і доступ до освіти, і про спілкування з однолітками, і про можливість отримувати підтримку від вчителів. І я вдячний нашим партнерам за всю надану українським дітям допомогу. Це однозначно інвестиція в стале майбутнє", - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Пристрої закупили й доставили за підтримки Глобального партнерства заради освіти (GPE) та Європейського Союзу.