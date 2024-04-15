Найближчими днями в Україні похолодає і пройдуть дощі

Короткочасні дощі, подекуди з грозами очікуються по всій Україні 16 квітня, окрім півдня, у Карпатах і Прикарпатті місцями сильні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у північній частині 5-10°; удень на півдні, південному сході країни та в Кіровоградській області 24-29°, на решті території та на узбережжі морів 17-22°, у більшості західних і північних областей 13-18°.

У Києві 16 квітня можливий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 квітня найвища температура вдень була 26,8° у 1972 р., найнижча вночі -3,9° у 1898 р.

У середу, 17 квітня, у південній частині України, східних, Дніпропетровській областях переважно без опадів, лише вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

На решті території короткочасні дощі, подекуди грози, температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° (у центральних областях уночі 8-13°, удень 11-16°). На високогір'ї Карпат мокрий сніг, уночі та вдень близько 0°С.

Вітер у західних областях північно-західний, у північних областях - північно-східний, на решті території країни переважно південно-західний, 5-12 м/с.

У Києві 17 квітня очікуються короткочасні дощі. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла, вдень 17 квітня 10-12°.