Затримано й узято під варту мешканку Ізюма, яка під час окупації очолила поштове відділення - прокуратура

Правоохоронці повідомили 52-річній мешканці Ізюма про підозру в пособництві російській окупаційній владі, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформує прокуратура.

За даними слідства, жінка, яка до повномасштабного вторгнення в Україну була працівницею місцевого відділення поштового зв'язку "Укрпошти", під час окупації Ізюма добровільно почала співпрацювати з ворогом. Наприкінці травня 2022 року підозрювана очолила одне з відділень поштового зв'язку "Почты Изюма" - підприємства, створеного російськими загарбниками.

Підозрювана сприяла поширенню російської пропаганди: давала вказівки підлеглим листоношам розповсюджувати газети "Харьков Z" і "Комсомольская правда", в яких містилися матеріали на підтримку держави-агресора, та агітаційні статті, метою яких було переконати читачів, що РФ не є ворогом.