Глава британського МЗС закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану

У Лондоні сподіваються, що Ізраїль не відповість на атаку Ірану, заявив у понеділок глава британського МЗС Девід Кемерон.

"Ми сподіваємося, що заходів у відповідь не буде. (...) Найрозумніше, що можна зробити, це визнати, що іранський напад був провалом", - сказав Кемерон в інтерв'ю Sky News.

"Якщо поставити себе на місце Ізраїлю, абсолютно справедливо можна думати, що вони мають повне право дати відповідь. Але ми закликаємо їх не загострювати ситуації", - додав він.

Проте напередодні The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на трьох неназваних західних чиновників повідомила, що "Ізраїль може незабаром відповісти на суботню атаку Ірану".

Видання зазначило, що США також закликали Ізраїль не вживати жодних заходів, які могли б посилити конфлікт. Вашингтон дав зрозуміти, що не братиме участі в будь-якій відповіді Ірану.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю протягом ночі, перехопили ізраїльські засоби ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері назвав операцію успішною.