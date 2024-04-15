Окупанти обстріляли 15 прикордонних сіл і селищ на Сумщині й Чернігівщині, у Краснопіллі загинув мирний житель - ОК "Північ"

Мешканець селища Краснопілля Сумського району Сумської області загинув унаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у понеділок уранці.

"Краснопілля - один вибух, імовірно, ФПВ-дрон. Унаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа", - йдеться у зведенні.

Загалом окупанти обстріляли за минулу добу два села Новгород-Сіверського району Чернігівської області, п'ять населених пунктів Сумського району, два села Охтирського та шість сіл Шосткинського району Сумської області. Село Попівка Охтирського району було обстріляно тричі, Грем'яч Новгород-Сіверського району - двічі.

Про інших постраждалих і руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Окупанти вели обстріли з мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії, застосовували дрони, на село Хлібороб Шосткинського району скинули некеровану авіаракету. Загалом за добу нараховано 19 обстрілів (58 вибухів) із різних видів озброєння.