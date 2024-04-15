На п'яти напрямках ЗС України продовжують відбивати атаки противника

На п'яти напрямках ЗСУ продовжують відбивати атаки російських військ, які посилили спроби прорвати українську оборону на новопавлівському, здійснивши 16 атак, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 понеділка.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 10 атак поблизу Білогорівки Луганської області; Верхньокам'яного, Нового, Часового Яру, Нью-Йорка, Кліщіївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 8 атак біля Новобахмутівки, Уманського, Новокалинового, Первомайського та Нетайлового Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських захисників у Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку минулої доби загарбники здійснили 4 безуспішні атаки на позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.