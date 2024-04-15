Події

07:28 15.04.2024

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 85 авіаударів

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Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 85 авіаударів

Ворог завдав 8 ракетних і 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

Так, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем перебували близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначили у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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