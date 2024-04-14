Події

19:59 14.04.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 22 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Українська авіація за добу завдала ударів по 22 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі фейсбук.

У суботу, 13 квітня, повідомлялося про удари української авіації по 11 місцях зосередження російських окупантів та їхньої техніки, 11 і 12 квітня - по 12 місцях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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