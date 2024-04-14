Українська авіація за добу завдала ударів по 22 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі фейсбук.

У суботу, 13 квітня, повідомлялося про удари української авіації по 11 місцях зосередження російських окупантів та їхньої техніки, 11 і 12 квітня - по 12 місцях.