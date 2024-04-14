Окупанти за добу завдали вісім ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу вісім ракетних і 65 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 57 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів біля Серебрянського лісництва на Луганщині, поблизу населених пунктів Хлібороб Сумської області, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли Харківської області, Новосадове, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Водяне та Олександропіль Донецької області, Роботине Запорізької області.

Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на бахмутському, авдіївському, новопавлівському та оріхівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Херсон і Берислав Херсонської області.