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19:44 14.04.2024

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 11 атак окупантів, загалом за добу було 42 бойові зіткнення

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ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 11 атак окупантів, загалом за добу було 42 бойові зіткнення

Сили оборони України минулої доби відбили атаки і штурми російських окупантів на бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках, водночас на куп'янському і лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом упродовж доби відбулося 42 бойових зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському напрямку. "На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у зведенні.

На бахмутському та авдіївському напрямках за добу відбито по шість ворожих атак. "На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Нове, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення... На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак у районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації чотири рази атакував українців поблизу Старомайорського Донецької області. На херсонському напрямку окупанти здійснили за добу одну безуспішну атаку на позиції українських військ біля Кринків Херсонської області на лівому березі річки Дніпро.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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