Унаслідок удару по Козацькому важко поранено місцевого жителя - Херсонська ОВА

Російські війська близько 9 ранку обстріляли с.Козацьке, постраждав місцевий житель, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько 9 ранку окупанти вдарили по Козацькому. Унаслідок російського обстрілу постраждав місцевий житель", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в неділю.

Як повідомляється, чоловіка 1947 року народження у важкому стані доправили до найближчого медзакладу. "Зараз його оперують. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя постраждалого", - зазначено в повідомленні.