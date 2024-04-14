Події

12:03 14.04.2024

Унаслідок удару по Козацькому важко поранено місцевого жителя - Херсонська ОВА

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Унаслідок удару по Козацькому важко поранено місцевого жителя - Херсонська ОВА

Російські війська близько 9 ранку обстріляли с.Козацьке, постраждав місцевий житель, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько 9 ранку окупанти вдарили по Козацькому. Унаслідок російського обстрілу постраждав місцевий житель", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в неділю.

Як повідомляється, чоловіка 1947 року народження у важкому стані доправили до найближчого медзакладу. "Зараз його оперують. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя постраждалого", - зазначено в повідомленні.

Теги: #херсонщина #обстріл

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