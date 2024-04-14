Іран випустив понад 300 дронів і ракет по Ізраїлю

Іран минулої ночі випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет, 99% з яких було перехоплено, повідомив представник ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі.

"Представник ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі (...) представив оновлену інформацію після нападу Ірану на Ізраїль. За його словами, за ніч Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет, 99% з яких було перехоплено", - пише Sky News у неділю вранці.

Як повідомляється з посиланням на Хагарі, "було запущено 30 крилатих ракет, жодна з яких не влучила в Ізраїль, а також 120 балістичних ракет". За його словами, деякі балістичні ракети уразили авіабазу Неватім, але її "можливості не були знижені". Повідомлень про загиблих не надходило, але 10-річна дівчинка була поранена шрапнеллю.

Хагарі також підтвердив, що військові літаки Великої Британії, Франції та США "вжили заходів на допомогу Ізраїлю", допомагаючи збивати снаряди. За його даними, "дрони і ракети прийшли не тільки з Ірану, але також з Іраку та Ємену".