Події

20:01 13.04.2024

На фронті за добу було 60 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 28 атак

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На фронті за добу було 60 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 28 атак

Протягом доби на фронті зафіксовано 60 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку Сили оборони відбили 28 атак, повідомляється в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 суботи, 13 квітня.

На куп'янському та лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Нове, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, тричі атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ у населеного пункту Кринки Херсонської області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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