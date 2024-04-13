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19:57 13.04.2024

Війська РФ за добу завдали по території України одного ракетного і 65 авіаударів

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Війська РФ за добу завдали по території України одного ракетного і 65 авіаударів

Російські війська завдали 1 ракетного і 65 авіаційних ударів, здійснили 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 суботи.

Зокрема, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Волфине та Павлівка Сумської області; Загризове, Борова Харківської області; Уманське, Верхньоторецьке, Старомихайлівка, Водяне, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - наголошується у зведенні Генштабу ЗСУ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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