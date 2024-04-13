Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська постраждали двоє мирних жителів - Синєгубов

У ніч на суботу обстрілу ЗС РФ зазнали Борова і Куп'янськ, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"13 квітня 02:37 Ізюмський р-н, с. Борова. окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури. 22:40 м. Куп'янськ. Унаслідок обстрілу горів будинок. Постраждали 62-річний і 72-річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали також Куп'янськ-Вузловий (виникла пожежа в приватному будинку, загинув 65-річний чоловік), Шестакове (госпіталізовано 4 мирних мешканців із мінно-вибуховими травмами, пошкоджено сільгосптехніку), Моначинівка (постраждали чоловік 72 років і жінка 76 років, госпіталізація їм не знадобилася), Вовчанськ (постраждав 63-річний чоловік, виникла пожежа в приватному будинку).

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу Новоосинова загорівся будинок та автомобіль, а в Липцях - загорілася господарська споруда на площі, було пошкоджено два складські приміщення приватного фермерського господарства та зруйновано будівлю фабрики.