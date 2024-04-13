Події

12:04 13.04.2024

Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранено 5 осіб - голова ОВА

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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранень зазнали 5 осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни. У Костянтинівці поранено 5 осіб", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів 1 людина загинула і 1 - поранена в Красногорівці, 1 людина загинула і 2 поранені в Нью-Йорку.

За добу пошкоджено двоповерховий будинок в Острому Курахівської громади, 3 будинки - у Нью-Йорку, будинок - у Сіверську Бахмутського району.

Крім цього, ворог обстріляв Вовченку в Покровському районі та Сергіївку в Гродівській громаді.

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти регіону З лінії фронту евакуйовано 154 людини, зокрема 23 дитини.

Теги: #обстріл #донецька_область

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