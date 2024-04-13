Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 суботи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників поблизу Торського Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак поблизу населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного в Запоріжжі.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.