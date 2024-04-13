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07:18 13.04.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 2 ракетних і 91 авіаудар

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Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 2 ракетних і 91 авіаудар

Ворог завдав 2 ракетних і 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Суми Сумської області; Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка,  Курилівка Харківської області; Терни, Дружба, Нью-Йорк, Часів Яр, Калинівка,  Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Водяне, Урожайне,  Времівка Донецької області та Роботине і Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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