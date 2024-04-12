"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

Ліванський рух "Хезболла" в п'ятницю завдав ударів по північній частині Ізраїлю, випустивши приблизно 50 реактивних снарядів, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

За даними The Jerusalem Post, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь атакувала місця, звідки здійснювалися пуски.

Інформації про постраждалих унаслідок ударів "Хезболли" поки що немає.

Зі свого боку ЦАХАЛ уточнила в соцмережі X, що приблизно 40 снарядів, запущених із території Лівану, змогли перетнути кордон, деякі з них вдалося перехопити.

"Система повітряної оборони ЦАХАЛ також успішно збила два безпілотники "Хезболли" з вибухівкою", - додали в ЦАХАЛ.

Зі свого боку "Хезболла" заявила, що "випустила десятки ракет по артилерійських позиціях ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю".

Представники руху додали, що цей обстріл став "відповіддю на атаки противника на поселення на півдні Лівану і на будинки мирних жителів".

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав широкомасштабну операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. Ці події призвели до того, що деякі угруповання на Близькому Сході активізували атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Водночас бійці "Хезболли", які перебувають на території Лівану, та ізраїльські військові продовжують обстріл позицій один одного вздовж кордону.

1 квітня Тегеран і Дамаск повідомили про ізраїльський ракетний удар по консульству Ірану в столиці Сирії. Унаслідок атаки загинули два генерали Корпусу вартових Ісламської революції. В Ірані пообіцяли відповісти на цей напад, але не уточнили, коли і яким чином зроблять це.

В американських ЗМІ відсутня єдність щодо прогнозів про час можливого удару Ірану по Ізраїлю: одні говорять про п'ятницю, інші - про найближчі дві доби, є також повідомлення про те, що в Тегерані ще не ухвалили рішення про удар.

Так, Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з оцінкою західної розвідки, повідомляє, що Тегеран може атакувати ізраїльські об'єкти протягом наступних 48 годин. "Удари безпілотниками і високоточними ракетами можуть відбутися протягом найближчих 48 годин", - інформує агентство.

Водночас джерела пояснюють, що "високопосадовці в Тегерані досі не схвалили початок атаки".

Інші американські ЗМІ наводять інші оцінки можливих термінів іранського удару. CBS News із посиланням на джерела в американському керівництві повідомляє, що Іран може завдати удару по Ізраїлю вже в п'ятницю. При цьому, зазначали співрозмовники телеканалу, він може задіяти понад 100 безпілотників і десятки ракет.

Своєю чергою The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела пише, що іранські удари можуть відбутися протягом найближчих 36 годин. Водночас WSJ пояснює з посиланням на "офіційну особу, яка отримала інформацію від іранського керівництва", що в Тегерані продовжують обговорення можливих ударів, ще не ухвалили фінального рішення.

Bloomberg із посиланням на джерела зазначає, що США готуються до оборони і перекидають у регіон додаткові військові сили та засоби, "одночасно активізуючи дипломатичні зусилля з приборкання військових дій". За інформацією джерел агентства, адміністрація США, включно з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і координатором із Близького Сходу та Північної Африки в Білому домі Бреттом Макгурком, спілкується з Іраном, а також з Ізраїлем, Саудівською Аравією, Катаром, урядами інших країн.

Раніше в п'ятницю радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив журналістам, що адміністрація США розцінює сценарій нападу Ірану на Ізраїль як цілком можливий. Пізніше портал Axios із посиланням на джерела інформував: Тегеран попередив США, що їхні війська стануть ціллю для іранських військових, якщо американці втрутяться в можливий збройний конфлікт Ірану та Ізраїлю.