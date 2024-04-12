Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів і чотирьох ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, сили та засоби протиповітряної оборони України також збили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

У свою чергу підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження по двох ворожих засобах протиповітряної оборони та одній станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.