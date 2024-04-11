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17:40 11.04.2024

ГУР: У РФ збільшили фінансування внутрішньої пропаганди

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ГУР: У РФ збільшили фінансування внутрішньої пропаганди

РФ у 2023 році спрямувала близько 58 млрд рублів або $500 млн на фінансування внутрішньої пропаганди, спрямованої, зокрема, на виправдання агресії проти України та здійснення впливу на військовослужбовців, повідомляє Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України (ГУР МОУ).

"ГУР МО України інформує - упродовж 2023 року держава-агресор росія витратила 58 мільярдів рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими "некомерційними" організаціями", - йдеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначається, йдеться про "формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як "автономні", але насправді на замовлення кремля виробляють так званий патріотичний контент для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо".

"Виділені москвою мільярдні бюджети зазначені організації зобов’язувалися витратити на внутрішню пропаганду з метою формування лояльної до режиму путіна громадської думки; виправдання агресії рф проти України; впливу на свідомість військовослужбовців рф шляхом глорифікації їхньої участі у війні", - наголошує ГУР.

"Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище на росії", - роблять висновок фахівці ГУР.

 

Теги: #пропаганда_рф #гур

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