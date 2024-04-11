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17:25 11.04.2024

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

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Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

Збройні сили РФ минулої ночі випустили по Україні 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них вдалося збити, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Збройні сили РФ застосували ракети типу Х-101 і Х-555, 20 ракет ворог випустив по території України, 16 із яких вдалося збити силами зенітно-ракетних підрозділів", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

За словами Євлаша, крім цього, ворог застосовував і МіГ-31-К, які є носіями ракет "Кинджал". "Вісім МіГів злетіли цієї ночі з Тамбова. Були пуски шести аеробалістичних ракет "Кинджал". На жаль, дуже складно боротися з цими ракетами... тому нам потрібні спеціальні засоби, які можуть прикривати наші міста та енергосистему, зокрема системи "Петріот", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 квітня РФ запустила по Україні понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі, частину з них вдалося збити.

Теги: #зсу #ракети #ппо

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