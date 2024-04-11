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06:45 11.04.2024

Росіяни 28 разів обстріляли дев’ять громад Сумської області

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Росіяни 28 разів обстріляли дев’ять громад Сумської області

Російські війська в ніч проти четверга здійснили 28 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, загалом зафіксували 119 вибухів, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, у ️Зноб-Новгородській ОТГ ворог гатив із мінометів (7 вибухів) та завдав обстрілів FPV дроном скидання ВОГ (2 вибухи). У ️Великописарівській проведено мінометні обстріли (9 вибухів), гранатометний обстріл із АГС (12 вибухів) та обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух). У ️Білопільській зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійські обстріли (23 вибухи).

Також у Хотинській росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів). Нанесено обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух). У Шалигинській були артилерійський обстріл (3 вибухи) і мінометний (3 вибухи). У Краснопільській 4 міни скинув ворог на її територію. Також були обстріли FPV дроном скидання ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (13 вибухів).

У ️Есманьській ОТГ проведено мінометні обстріли (15 вибухів). У ️Юнаківській зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та артобстріл (2 вибухи), обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух). У ️Середино-Будській був обстріл БПЛА дроном-камікадзе (1 вибух).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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