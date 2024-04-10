ВР має намір дозволити призивати на військову службу засуджених осіб

Верховна Рада має намір дозволити умовно-дострокове звільнення засуджених осіб для проходження військової служби за контрактом під час мобілізації або дії воєнного стану.

"За основу прийнято №11079-1 законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб", - повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За його словами, законопроєкт у першому читанні підтримав 281 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Згідно із законопроєктом №11079-1 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів та інших законів щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні України, захисті її незалежності та територіальної цілісності, за рішенням суду умовно-достроково може бути звільнено осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, для проходження військової служби за контрактом.

Водночас законопроєкт передбачає, що умовно-дострокове звільнення не застосовується до осіб, яких було засуджено за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством.

Відповідно до законопроєкту обов'язковим є надання суду письмової згоди командира військової частини для розгляду питання про умовно-дострокове звільнення засудженого.