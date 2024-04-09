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10:55 09.04.2024

Карандєєв про бронювання працівників медіа: ЗМІ є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки

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Карандєєв про бронювання працівників медіа: ЗМІ є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявляє, що бронювання від мобілізації частини працівників медіа є важливим, оскільки ЗМІ є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки України.

"Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", - написав Карандєєв у фейсбуці.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення встановлений урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа не змінювався.

"Ми бронювали і бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків, без яких робота цих закладів неможлива. Це дуже незначна кількість людей. Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб. Так! Лише 14 працівників! Це менше ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу", - зазначив в.о. міністра.

Щодо бронювання працівників медіа, Карандєєв заявив, що "під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована".

Очільник відомства наголосив, що культура та медіа є критично важливими для держави, а відповідальна влада має не лише про це говорити, а й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати стійкість і на фронті, і в тилу.

"Можу погодитись, що не зовсім доречно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б назвати їх суспільними інституціями критично важливими для функціонування загалом країни, для забезпечення нашої духовної стійкості та сили опору", - підсумував він.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини" статут критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

У січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливе і не відбувається. Водночас він зазначив, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

Станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Теги: #змі #мобілізація #карандєєв

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