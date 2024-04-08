Дату початку операції в Рафаху визначено

Влада Ізраїлю вже визначила дату початку операції армії оборони Ізраїлю в місті Рафах на півдні Сектора Гази, повідомив у понеділок глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу.

"Ми постійно працюємо над досягненням наших цілей і насамперед над звільненням усіх наших заручників і над повною перемогою над ХАМАС. Перемога потребує, щоб армія увійшла в Рафах і знищила терористичні підрозділи, які там перебувають. Це відбудеться - дату вже визначено", - наводить слова Нетаньягу ізраїльська газета The Jerusalem Post.

Наземну операцію в Рафаху ізраїльська влада вважає одним з основних елементів операції зі знищення ХАМАС, називаючи це місто останнім оплотом угруповання. Нетаньягу заявляв, що в Ізраїлю немає вибору, окрім як здійснити цю операцію, і раніше стало відомо, що військові вже затвердили плани наступу на це місто. Однак, оскільки в Рафасі перебувають приблизно 1,4 млн мирних громадян, які з'їхалися туди з усього анклаву в пошуках прихистку, у міжнародному співтоваристві дедалі гучніше лунають заклики до Ізраїлю проявити обережність і спочатку провести евакуацію мирних громадян.