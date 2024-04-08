Події

18:50 08.04.2024

На території військово-морської бази ворога в Калінінградській області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов" - ГУР

1 хв читати
На території військово-морської бази ворога в Калінінградській області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов" - ГУР

На території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області РФ у неділю, 7 квітня, внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов".

Як повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, "Сєрпухов" - російське судно проєкту 21631 "Буян-м", спущене державою-агресором на воду 2015 року.

"Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку й автоматизації. Відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу. Гуркіт не знає меж. Далі буде!", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі.

Теги: #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 06.04.2024
У Ростовській області РФ підірвано трубопровід для перекачування нафтопродуктів - ГУР

У Ростовській області РФ підірвано трубопровід для перекачування нафтопродуктів - ГУР

17:50 05.04.2024
Унаслідок атаки ГУР і ЗСУ на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали пошкоджень три літаки Ту-95МС - ЗМІ

Унаслідок атаки ГУР і ЗСУ на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали пошкоджень три літаки Ту-95МС - ЗМІ

17:12 04.04.2024
ГУР про ураження заводу в Татарстані: Є значні руйнування, такі радощі будуть і в майбутньому, радіус їх збільшуватиметься

ГУР про ураження заводу в Татарстані: Є значні руйнування, такі радощі будуть і в майбутньому, радіус їх збільшуватиметься

13:26 31.03.2024
Буданов про падіння Іл-76 у РФ у січні-2024: Поки що тіл ніхто не бачив

Буданов про падіння Іл-76 у РФ у січні-2024: Поки що тіл ніхто не бачив

18:29 29.03.2024
На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок зв'язку - ГУР

На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок зв'язку - ГУР

16:33 23.03.2024
У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

15:42 23.03.2024
Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї намагалися втекти в бік України, не витримує критики - ГУР

Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї намагалися втекти в бік України, не витримує критики - ГУР

23:24 22.03.2024
Теракт у Москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб - заява ГУР

Теракт у Москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб - заява ГУР

18:19 21.03.2024
Залізниця, яку будує ворог до Криму, - значуща ціль для українських сил - ГУР

Залізниця, яку будує ворог до Криму, - значуща ціль для українських сил - ГУР

17:29 21.03.2024
Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, вісім поранені - Федоров

На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

На засіданні Ставки в понеділок основним питанням був Харків - Зеленський

У Запоріжжі шестеро постраждалих від удару по промоб'єкту, пошкоджено також сім багатоповерхівок

У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження ворога - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав три ракетних і 76 авіаударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

На новопавлівському напрямку за добу ворог 20 разів намагався прорвати оборону

Унаслідок російського авіаудару в Сумах постраждали три людини - МВС

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, вісім поранені - Федоров

Унаслідок ворожого авіаудару по Білопіллю загинула жінка, троє людей поранені - Сумська ОВА

Росіяни обстріляли Часів Яр, одна людина загинула - голова ОВА

Іспанія скасує "золоті візи" для покупців нерухомості

На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

Українські школи за кордоном потребують навчальних програм і підручників - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА