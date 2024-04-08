На території військово-морської бази ворога в Калінінградській області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов" - ГУР

На території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області РФ у неділю, 7 квітня, внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов".

Як повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, "Сєрпухов" - російське судно проєкту 21631 "Буян-м", спущене державою-агресором на воду 2015 року.

"Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку й автоматизації. Відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу. Гуркіт не знає меж. Далі буде!", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі.