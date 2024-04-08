"Метінвест" передав на авдіївський напрямок системи РЕБ для безпечної евакуації жителів

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала військовій адміністрації міста Авдіївка Донецької області партію систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту жителів під час евакуації.

Згідно з інформацією компанії, щоб перешкодити російським дронам і створити безпечне середовище під час евакуації мирного населення, РЕБи вкрай важливі. По необхідне спецобладнання Авдіївська МВА звернулася до групи "Метінвест", яка продовжує надавати допомогу із захисту цивільних на близьких до фронту напрямках.

"Від компанії "Метінвест" на звернення військової адміністрації міста Авдіївка ми передаємо системи РЕБ для автомобілів. Ці системи максимально гарантуватимуть безпеку під час евакуації місцевих жителів, а також завезення гуманітарних вантажів для тих, хто вирішив залишилися на місці. Це обладнання вже дуже добре себе зарекомендувало і врятувало не одне життя", - зазначив представник "Метінвесту" Юрій Кциненко.

За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, така підтримка системна і надається постійно.

"Справді, це дуже потрібні, корисні речі. Найголовніше - вони будуть застосовуватися на авдіївському напрямку. Незважаючи на те, що зараз наше місто, на жаль, окуповане, багато його жителів-переселенців перебувають у наближених до Авдіївки селах сусідньої Очеретинської громади. Треба їх і забезпечувати гуманітарною допомогою, і здійснювати евакуацію, яка на сьогодні ще триває", - пояснив Барабаш.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".