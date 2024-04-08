Події

11:42 08.04.2024

На станції Київського фунікулера співробітник УДО заподіяв підлітку смертельну травму

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На станції Київського фунікулера співробітник УДО заподіяв підлітку смертельну травму

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю неповнолітнього на станції фунікулера в Києві, працівника Управління державної охорони (УДО), який штовхнув хлопця, затримали й відсторонили від виконання обов'язків.

"7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім", - ідеться в повідомленні ДБР у понеділок.

У відомстві інформують, що, вийшовши з вагона на верхній станції, правоохоронець штовхнув підлітка. "Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - наголошується в повідомленні.

За інформацією бюро, співробітника УДО затримали й уже відсторонили від виконання своїх обов'язків.

"Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ)", - повідомляють у ДБР.

Водночас у відомстві наголошують, що командування УДО надає повне сприяння в проведенні невідкладних слідчих дій.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура в галузі оборони.

Теги: #трагедія #фунікулер

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