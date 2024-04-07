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12:38 07.04.2024

У березні середньодобова кількість російських втрат в Україні знизилася через зменшення ворожих наступальних операцій - британська розвідка

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У березні 2024 р. середньодобова кількість російських втрат в Україні знизилася до 913 осіб на день, зниження кількості втрат пов'язане зі зменшенням кількості ворожих наступальних операцій за останній місяць, вважають у британській розвідці.

"Середньодобова кількість російських втрат (убитих і поранених) в Україні скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року, до 913 осіб на день. Зниження втрат відповідає зменшенню кількості повідомлень про напади за останній місяць", - йдеться у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Зазначається, що скорочення кількості російських наступальних операцій відображає низку чинників, серед яких період відпочинку і перепідготовки після захоплення Авдіївки, а також намір окупантів скоротити кількість повідомлень про загиблих під час російських виборів.

За даними британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення в Україну ворожі війська зазнавали в середньому 658 втрат на день.

"Щороку спостерігається зростання середньодобового рівня втрат - 400 у 2022 р., 693 у 2023 р. і 913 у першому кварталі 2024 р. Зростання відображає постійну залежність Росії від масових втрат для підтримання тиску на українські фронти", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

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