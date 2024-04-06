Україна передала партнерам усю інформацію щодо протидії можливому російському наступу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський наступ після призову додаткових 300 тисяч осіб може бути нейтралізовано.

"Згідно з нашою інформацією, згідно з нашою розвідкою - на 1 червня: вони повинні бути готові мобілізувати 300 тисяч. Оскільки з дисципліною у них не дуже, може, вони і не встигнуть до першого числа мобілізувати 300 тисяч. Але, тим не менш, ми повинні розраховувати на ті дані, які у нас є", - сказав він в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу.

За словами президента, "бажано робити відповідні передумови, удари у відповідь робити по територіях зосередження російських військових для того, щоб їм зривати контрнаступальні дії. Скажу вам прямо, без будь-яких зайвих деталей: усю цю інформацію ми передали нашим партнерам".

"Найбільша трагедія для нас - зруйновані наші села, особливо в напрямку сходу. Авдіївка. Уздовж кордонів Харківської області, Сумщини - здебільшого було там зруйновано і вони там не припиняли спроби окупувати ту чи іншу нашу місцевість. Але, тим не менш, на сьогодні вони були зупинені", - сказав Зеленський.

На сьогодні, сказав він, "ситуація - вона складна, але, тим не менш, стабілізована. Ворог не просувається. Там, де він робить кроки вперед, наші відбивають і тиснуть, він відходить назад. І, навпаки, наші хлопці роблять кроки деякі вперед".