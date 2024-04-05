Українська ППО знищила 13 ворожих БПЛА в межах трьох областей України, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що вночі 5 квітня противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків - Бєлгородська область - РФ), а також 13-тьма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (Крим).