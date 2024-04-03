Події

18:29 03.04.2024

Столтенберг: Усі союзники домовилися про необхідність більшої ролі НАТО в координації підтримки України

1 хв читати
Столтенберг: Усі союзники домовилися про необхідність більшої ролі НАТО в координації підтримки України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що всі союзники домовилися про необхідність більшої ролі альянсу в координації підтримки України з метою забезпечення міцнішої та стійкішої основи подальшої допомоги.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції після завершення першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Ми розглянули підготовку до саміту у Вашингтоні в липні, почавши з України... В українців закінчується не мужність, у них закінчуються боєприпаси. Ми повинні активізуватися зараз. На нашій сьогоднішній зустрічі сьогодні ми обговорили, як поставити нашу підтримку на міцнішу і стійкішу основу для майбутнього, всі союзники домовилися про необхідність підтримати Україну в цей критичний момент. Це - єдність мети. Сьогодні союзники домовилися рухатися вперед, плануючи більшу роль НАТО в координації допомоги у сфері безпеки та навчанні", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, деталі майбутнього формату подальшої допомоги Україні "вимальовуватимуться найближчими тижнями". "Але Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі. Завтра ми зустрінемося з міністром Кулебою в рамках Ради Україна-НАТО і разом обговоримо поточні та довгострокові потреби України", - наголосив Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 03.04.2024
Столтенберг пояснив різницю між ЄС і НАТО в питанні запрошення до членства: у ЄС це триватиме роками, в НАТО це буде дуже швидко зі статтею 5

Столтенберг пояснив різницю між ЄС і НАТО в питанні запрошення до членства: у ЄС це триватиме роками, в НАТО це буде дуже швидко зі статтею 5

15:03 03.04.2024
Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресії Росії в Україні - Александр Стубб

Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресії Росії в Україні - Александр Стубб

13:49 03.04.2024
Столтенберг: Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку Києва в протистоянні російській агресії

Столтенберг: Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку Києва в протистоянні російській агресії

13:02 03.04.2024
Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

02:49 03.04.2024
Кулеба 3-4 квітня відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі

Кулеба 3-4 квітня відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі

21:03 02.04.2024
НАТО розробляє план допомоги Україні на суму до $100 млрд

НАТО розробляє план допомоги Україні на суму до $100 млрд

16:08 02.04.2024
У НАТО ще немає консенсусу щодо того, хто стане наступним генеральним секретарем альянсу

У НАТО ще немає консенсусу щодо того, хто стане наступним генеральним секретарем альянсу

19:42 01.04.2024
Зеленський провів у понеділок нараду щодо роботи з НАТО

Зеленський провів у понеділок нараду щодо роботи з НАТО

21:40 27.03.2024
Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

13:53 22.03.2024
Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

Глава МЗС Чехії: Нам потрібно більше грошей на снаряди для України

ОСТАННЄ

РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Міноборони України ініціює створення військового омбудсмена - нового інституту із захисту прав військовослужбовців

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

Завершено роботи з ремонту Другого Донецького водоводу

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

88% біженців з України планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на пів року - дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА