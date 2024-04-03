Україна розраховує на досвід і сили Фінляндії у прискоренні будівництва укриттів

Україна зацікавлена у спільному оборонному виробництві з Фінляндією і розраховує на її досвід і сили у прискоренні будівництва укриттів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми обговорили з президентом Фінляндії оборону та копродукцію. Справді, дуже зацікавлені в цьому між нашими країнами, між приватним сектором наших держав. Уже є деякі проєкти, які надають сили нашим народам. І ми можемо зробити набагато більше саме в оборонному виробництві", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії в Києві.

Також, за його словами, Україна буде вдячна Фінляндії за передання досвіду в безпекових рішеннях для громадського простору, зокрема будівництва укриттів.

"Ми сьогодні також приділили багато уваги саме цьому питанню. Ми розраховуємо на ваш досвід і ваші сили, які могли б допомогти прискорити процес із будівництвом укриттів. І, безумовно, це необхідно не тільки для навчальних закладів, а й для медичного простору, для громадянського суспільства", - сказав президент.

Глава держави також заявив, що під час переговорів із президентом Фінляндії порушував питання протиповітряної оборони для українських міст.

Крім того, він подякував колезі за надання 23-го за рахунком пакета оборонної підтримки.