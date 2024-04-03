Події

13:49 03.04.2024

Столтенберг: Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку Києва в протистоянні російській агресії

2 хв читати
Столтенберг: Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку Києва в протистоянні російській агресії

Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України в її протистоянні російській агресії, як і новий можливий формат подальшої допомоги.

Відповідний анонс у середу в Брюсселі перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, у рамках якого відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Завтра ми проведемо засідання Ради НАТО-Україна. Разом із міністром Кулебою ми обговоримо поточну ситуацію і потреби України і зараз, і на майбутнє. Ми трансформуємо комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги", - сказав він.

Генсек зазначив, що союзники допомагають Україні наблизитися до НАТО "від закупівель до логістики". "І ми підтримуємо зусилля України з реформування, спрямовані на те, щоб ще більше наблизити Україну до Альянсу. Україна стане членом НАТО. Це питання коли, а не якщо", - запевнив Столтенберг.

Він також констатував, що останніми днями "Кремль зробив нові великі атаки, завдавши ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. І Росія і далі чинить тиск на лінії фронту". Тому ми маємо твердо стояти у своїй підтримці України... Міністри обговорять, як НАТО може взяти на себе більше відповідальності за координацію військової техніки та навчання для України, закріпивши це в міцній структурі НАТО. Ми також обговоримо багаторічні фінансові зобов'язання для підтримки нашої підтримки. Ця міністерська зустріч закладе основу для досягнення консенсусу з цих питань під час підготовки до Вашингтонського саміту", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ відбувається в дні, коли НАТО відзначає своє 75-річчя. "НАТО було засновано на єдиній урочистій обіцянці: напад на одного союзника - це напад на всіх. На цьому фундаменті ми створили найпотужніший і найуспішніший Альянс в історії. І за останні 75 років програма відкритих дверей НАТО допомогла поширити демократію і процвітання в усій Європі", - констатував він.

Теги: #нато #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 03.04.2024
Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресії Росії в Україні - Александр Стубб

Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресії Росії в Україні - Александр Стубб

13:02 03.04.2024
Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

02:49 03.04.2024
Кулеба 3-4 квітня відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі

Кулеба 3-4 квітня відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі

21:03 02.04.2024
НАТО розробляє план допомоги Україні на суму до $100 млрд

НАТО розробляє план допомоги Україні на суму до $100 млрд

16:08 02.04.2024
У НАТО ще немає консенсусу щодо того, хто стане наступним генеральним секретарем альянсу

У НАТО ще немає консенсусу щодо того, хто стане наступним генеральним секретарем альянсу

19:42 01.04.2024
Зеленський провів у понеділок нараду щодо роботи з НАТО

Зеленський провів у понеділок нараду щодо роботи з НАТО

21:40 27.03.2024
Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

13:53 22.03.2024
Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

13:50 22.03.2024
Необхідно позбавити РФ можливості обходити санкції – пані посол Браже

Необхідно позбавити РФ можливості обходити санкції – пані посол Браже

13:06 22.03.2024
Стефанішина про заклики припинити атаки на енергоінфраструктуру РФ: Ми діємо за найкращими натовськими стандартами

Стефанішина про заклики припинити атаки на енергоінфраструктуру РФ: Ми діємо за найкращими натовськими стандартами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України - президент

Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

Зеленський і прем'єр Японії обговорили підготовку безпекової угоди

ОСТАННЄ

Зеленський висловив співчуття родині загиблої дитини та всім постраждалим унаслідок стрілянини в одній зі шкіл Фінляндії

Росія розуміє лише мову сили - Зеленський про удари по російській інфраструктурі

Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України - президент

Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

Під час ударів по об'єктах у Татарстані зброя іноземного виробництва не використовувалася - ГУР

Зеленський і прем'єр Японії обговорили підготовку безпекової угоди

У Києві третій день фіксують метеорологічні рекорди

Рішення українських судів про відшкодування Росією завданих збитків можуть бути подані до Міжнародного реєстру збитків як докази - заступниця голови ОП

Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА