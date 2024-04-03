Столтенберг: Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку Києва в протистоянні російській агресії

Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України в її протистоянні російській агресії, як і новий можливий формат подальшої допомоги.

Відповідний анонс у середу в Брюсселі перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, у рамках якого відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Завтра ми проведемо засідання Ради НАТО-Україна. Разом із міністром Кулебою ми обговоримо поточну ситуацію і потреби України і зараз, і на майбутнє. Ми трансформуємо комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги", - сказав він.

Генсек зазначив, що союзники допомагають Україні наблизитися до НАТО "від закупівель до логістики". "І ми підтримуємо зусилля України з реформування, спрямовані на те, щоб ще більше наблизити Україну до Альянсу. Україна стане членом НАТО. Це питання коли, а не якщо", - запевнив Столтенберг.

Він також констатував, що останніми днями "Кремль зробив нові великі атаки, завдавши ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. І Росія і далі чинить тиск на лінії фронту". Тому ми маємо твердо стояти у своїй підтримці України... Міністри обговорять, як НАТО може взяти на себе більше відповідальності за координацію військової техніки та навчання для України, закріпивши це в міцній структурі НАТО. Ми також обговоримо багаторічні фінансові зобов'язання для підтримки нашої підтримки. Ця міністерська зустріч закладе основу для досягнення консенсусу з цих питань під час підготовки до Вашингтонського саміту", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ відбувається в дні, коли НАТО відзначає своє 75-річчя. "НАТО було засновано на єдиній урочистій обіцянці: напад на одного союзника - це напад на всіх. На цьому фундаменті ми створили найпотужніший і найуспішніший Альянс в історії. І за останні 75 років програма відкритих дверей НАТО допомогла поширити демократію і процвітання в усій Європі", - констатував він.