Військовослужбовці ССО ЗСУ знищили ворожі танкові тягачі, БМП і склад боєприпасів

Сили спеціальних операцій ЗС України повідомляють, що під час військової операції за допомогою FPV-дронів і ракет Brimstone знищили танкові тягачі, БМП, склад боєприпасів і особовий склад противника.

"Під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів 8 полку ССО виявили та знищили: 2 танкові тягачі, БМП, 2 російських окупантів. За допомогою ракет Brimstone знищено: БМП разом з екіпажем, польовий склад боєприпасів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі ССО ЗСУ в середу, 3 квітня.