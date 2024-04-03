Події

09:19 03.04.2024

Військовослужбовці ССО ЗСУ знищили ворожі танкові тягачі, БМП і склад боєприпасів

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Сили спеціальних операцій ЗС України повідомляють, що під час військової операції за допомогою FPV-дронів і ракет Brimstone знищили танкові тягачі, БМП, склад боєприпасів і особовий склад противника.

"Під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів 8 полку ССО виявили та знищили: 2 танкові тягачі, БМП, 2 російських окупантів. За допомогою ракет Brimstone знищено: БМП разом з екіпажем, польовий склад боєприпасів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі ССО ЗСУ в середу, 3 квітня.

 

Теги: #операція #ссо

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