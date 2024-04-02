Окупанти ввечері вдарили з авіації по цивільній інфраструктурі в передмісті Сум

Російські окупанти ввечері, 2 квітня, вдарили з авіації по цивільній інфраструктурі в передмісті Сум, повідомила Сумська обласна військова адміністрація у своєму Телеграм-каналі.

"Ворог завдав авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, загиблих немає. Проводяться роботи з ліквідації наслідків удару", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, на місці працюють усі необхідні служби.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

Телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів у Сумах.