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20:30 02.04.2024

Ribas Hotels Group і EffectBud побудують котеджне містечко в Івано-Франківській області

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Ribas Hotels Group і EffectBud побудують котеджне містечко в Івано-Франківській області

Готельний оператор Ribas Hotels Group і девелопер EffectBud уклали меморандум про спільне будівництво котеджного містечка "Павза Village & SPA" на 68 будинків у с.Микуличин (Івано-Франківська обл.), повідомила пресслужба Ribas Hotels Group.

За даними компанії, загальна площа проєкту становить 4,3 тис. кв. м, містечко міститиме 68 котеджів із терасами і подвір'ями, а також супутню інфраструктуру: ресторан, кафе, басейн, SPA, кінотеатр, зони активностей і відпочинку, паркінг.

Котеджне містечко заплановано до введення в експлуатацію в третьому кварталі 2025 року. Прибутковість проєкту оцінюють у 16%.

Згідно з укладеним меморандумом, EffectBud відповідає за будівництво відповідно до стандартів Ribas Hotels Group, за оздоблювальні роботи, продаж та клієнтську підтримку. Зі свого боку, готельний оператор контролює всі етапи будівництва, створює креативну та архітектурну концепцію, дизайн і комплектацію об'єкта, а також опікуватиметься управлінням містечка після введення в експлуатацію.

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, - міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розробки концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.

Наразі компанія розвиває об'єкти в Польщі, Чорногорії, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Грузії, Вірменії, Італії та в країнах Східної Азії.

Девелопер EffectBud на будівельному ринку з 2006 року, у 2014 році розпочав реалізацію власних проєктів в Івано-Франківській області. На сьогодні в процесі будівництва шість котеджних містечок на 156 будинків, введено в експлуатацію 72 будинки.

 

 

Теги: #ribas_hotels_group

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