У Харкові з'явилася вулиця на честь Євгена Єніна - колишнього заступника глави МВС

У Харкові з'явилася вулиця на честь Євгена Єніна - колишнього заступника міністра внутрішніх справ, який загинув в авіакатастрофі в Броварах, повідомляє Національна поліція.

Як уточнюється в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок, на честь Євгена Єніна назвуть вулицю Бакуліна.

Як повідомлялося, 18 січня 2023 року вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом загинули 14 осіб, зокрема всі, хто перебував у вертольоті, і п'ятеро осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.