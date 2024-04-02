Події

18:15 02.04.2024

У Харкові добудовано першу підземну школу

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У Харкові завершено будівництво першої підземної школи, вона прийме учнів до кінця нинішнього навчального року, повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"Приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат і розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. Уже цього року за парти сядуть 600 дітей", - написав Терехов у соціальній мережі Х у вівторок.

За його словами, аналогічні школи планується побудувати в різних районах міста. "Ми плануємо продовжити будівництво таких шкіл в інших районах міста, щоб забезпечити всім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти", - сказав Терехов.

Теги: #школа #харків

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