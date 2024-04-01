СБУ повідомила про нову підозру російській пропагандистці Симоньян - за заклики вбивати українських дітей

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців, повідомляє СБУ.

"Фігурантка очолює міжнародний рупор кремля - телеканал RT і входить до медійного пулу путіна", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ і воєнні злочини окупантів.

"Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року", - інформують у відомстві.

Крім цього, російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

"Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів на власному телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів. Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 442 (геноцид), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи щодо її притягнення до відповідальності.

У СБУ нагадують, що за матеріалами СБУ в березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.