У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2024", його оголосять 11 травня

У застосунку "Дія" завершилося опитування щодо вибору складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", його оголосять 11 травня, у день фіналу конкурсу.

Зокрема, у застосунку "Дія" відбувалося голосування за членів національного журі, які вирішуватимуть скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу 2024 року. Загалом у голосуванні взяли участь 235 572 особи.

За правилами конкурсу, склад національного журі з п'яти осіб, які набрали найбільшу кількість голосів, буде оголошено 11 травня в день гранд-фіналу "Євробачення-2024" у Мальме (Швеція).

Проголосувати можна було за одного з 10 кандидатів: співачка FIЇNKA; музичний оглядач Олексій Бондаренко; співзасновник агентства з просування української музики на міжнародний ринок Go West Олександр Варениця; продюсерка Ірина Горова; керівниця танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко; засновник і автор музичного медіа Bezodnya Music Макс Нагорняк; продюсерка Анна Свиридова; креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска" Костянтин Томільченко; співачка Alyosha; автор і музичний продюсер Євген Тріплов.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, а півфінали, в першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

За результатами національного відбору дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Мальме (Швеція). Вони виступлять під номером 5 у першому півфіналі 7 травня.