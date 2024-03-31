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16:14 31.03.2024

Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

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Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у другу річницю визволення Київської області заявив, що Росія зробила ненависть і насильство своєю ідеологією і зупинити її можна силою, єдністю і розумінням глобального значення війни РФ проти України.

"У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вбиті окупантами мирні жителі, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатися осторонь цієї битви. "Адже саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", - наголосив президент.

"Щоб розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити", - сказав Зеленський.

Він подякував усім у світі, хто допомагає Україні. "Я дякую всім у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, воїнам нашим! Слава всім, хто захищає людяність і життя! Слава Україні!" - підсумував президент. 

Теги: #рф #війна #зеленський #ідеологія

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