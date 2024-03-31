У ФРН готові відновити виробництво ракет Taurus

Промисловість ФРН здатна знову почати виробництво авіаційних крилатих ракет Taurus, які раніше влада припинила замовляти, заявив глава німецького підрозділу компанії MBDA Томас Готтшильд.

"Виробничі лінії, контрольне обладнання, складальні цехи - все ще доступні. Ми можемо запустити виробництво, коли завгодно. Для цього нам потрібне нове замовлення на зброю", - заявив Готтшильд в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine.

Водночас він уточнив, що відновлення складання буде пов'язане з низкою труднощів. Так, інші компанії-партнери за той час, що замовлень не було, могли відмовитися від створення компонентів для MBDA, і тепер, для виконання пов'язаних із Taurus замовлень, їм можуть знадобитися додаткові ресурси. У зв'язку з цим Готтшильд наголосив на важливості забезпечувати оборонну промисловість довгостроковими контрактами.

Готтшильд також відмовився коментувати дискусії у ФРН щодо можливого передання цих ракет Україні.

"До нашої компетенції не входить ухвалення рішення про постачання ракет та їхня доставка в Україну. Це політичне питання", - наголосив він.

Раніше на заводі MBDA у Шробенгаузені (ФРН, федеральна земля Баварія) виробили близько 600 Taurus.