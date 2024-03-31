Кількість постраждалих у результаті суботнього ворожого удару в Харкові зросла до двох

За уточненими даними, унаслідок удару, завданого ЗС РФ по Харкову в суботу ввечері, постраждали 2 людини, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією - двоє поранених унаслідок учорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок - вибито шибки та пошкоджено конструктивні елементи. Повилітали вікна і в школі поруч із місцем "прильоту", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.