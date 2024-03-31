Події

07:19 31.03.2024

Олена Зеленська: Школи та садочки, незважаючи на війну, стали місцями, в яких закладається здорове майбутнє наших дітей

2 хв читати
Олена Зеленська: Школи та садочки, незважаючи на війну, стали місцями, в яких закладається здорове майбутнє наших дітей

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у великій партнерській зустрічі, що відбулася в суботу на першій у країні фабриці-кухні, у місті Буча Київської області, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Перша леді наголосила, що виповнюється два роки з моменту звільнення Бучі від російської окупації.

"Тоді ми знайшли місто пораненим, знесиленим. А зараз ми бачимо, як воно відновлюється. Повертаються люди, приїздять нові. Це неймовірно надихає. І ще один доказ цього відновлення, що відбувається з Бучею, – двічі унікальний заклад, бо він перший такий у країні", - сказала Зеленська.

Вона подякувала всім партнерам та учасникам реформи за те, що допомагають розбудовувати та втілювати її проєкти, "не лише виживати, а й розвиватися, дивитися в майбутнє з оптимізмом".

Під час заходу було обговорено стратегічні цілі реформи шкільного харчування, основною метою якої є забезпечення якісного та здорового харчування дітей у кожному куточку України.

У зустрічі взяли участь очільники та представники українських міністерств (Міністерство економіки, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я), представники WHO (ВООЗ), WFP (ВПП ООН), UNICEF Ukraine,  The Howard G. Buffett Foundation, United Nations Development Program (UNDP) in Ukraine, UNOPS Ukraine, DECIDE, "ULEAD з Європою", проєкту "Діємо для здоров’я" Світового банку в Україні, Європейського інвестиційного банку в Україні, Європейського банку реконструкції та розвитку, ЄС, посольств Канади, Франції, Італії, Японії, Фінляндії, Великої Британії, США, Норвегії, Данії, Швеції, Швейцарії, Латвії, Литви, Естонії та Австралії.

Як повідомляє пресслужба, партнерська зустріч складалася з двох блоків: з інтерактивної частини, у межах якої учасники ознайомилися з роботою фабрики-кухні та занурилися в технологічні процеси приготування страв, та з офіційної частини, яка передбачала панельну дискусію за участю міністрів та міжнародних партнерів реформи.

"Щоб масштабувати наші здобутки й результати, потрібно більше ресурсів і більше партнерів. Хочемо знайти друзів, які тепер допоможуть втілити такі ж проєкти та продовжити реформу на своєму рівні кожній громаді. Школи й садочки, інші дитячі заклади  стали місцями, у яких, попри війну, закладаються здорові харчові звички на все життя, отже, закладається майбутнє всього суспільства", - зазначила перша леді.

 

 

 

Теги: #школа #реформа #харчування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 20.03.2024
ДОТ підписав договори на харчування для ЗСУ на другий квартал: економія на комплектах становить 2 млрд грн

ДОТ підписав договори на харчування для ЗСУ на другий квартал: економія на комплектах становить 2 млрд грн

19:59 14.03.2024
"Український інститут майбутнього" пропонує нову ліберальну податкову реформу "4 по 10"

"Український інститут майбутнього" пропонує нову ліберальну податкову реформу "4 по 10"

11:18 11.03.2024
"Державний оператор тилу" уклав договори на постачання харчування для ЗСУ

"Державний оператор тилу" уклав договори на постачання харчування для ЗСУ

18:40 21.02.2024
Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

16:14 14.02.2024
ЗСУ з червня 2024 р. отримають оновлене меню, харчування одного військовослужбовця становитиме 139 грн/добу

ЗСУ з червня 2024 р. отримають оновлене меню, харчування одного військовослужбовця становитиме 139 грн/добу

12:47 06.02.2024
Найбільша дистанційна школа України запроваджує благодійну програму для дітей за кордоном

Найбільша дистанційна школа України запроваджує благодійну програму для дітей за кордоном

10:08 25.01.2024
У Києві в школі на Осокорках ліквідували займання

У Києві в школі на Осокорках ліквідували займання

14:38 29.12.2023
Кабмін пропонує Раді реформувати БЕБ

Кабмін пропонує Раді реформувати БЕБ

18:51 27.12.2023
Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

10:12 23.12.2023
Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

Україна направила запити на надання систем ППО кожній країні, яка ними володіє

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

ОСТАННЄ

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Кількість постраждалих у результаті суботнього ворожого удару в Харкові зросла до двох

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

Українські ракетники за добу вразили чотири РЛС і чотири ППО противника

Сили оборони за добу відбили 36 атак ворога на новопавлівському напрямку

Окупанти здійснили 17 ракетних і 83 авіаудари, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

Піщаний пил із Сахари накрив Швейцарію

Комітет Ради оперативно внесе правки про боротьбу з лудоманією до законопроєкту про ліквідацію КРАІЛ

31 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА