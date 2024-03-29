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15:49 29.03.2024

Баварія передала київським патрульним 11 спеціально обладнаних мотоциклів BMW

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Баварія передала Патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW, обладнаних усім необхідним для патрулювання міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні передали Патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW, які столиця отримала як допомогу від Вільної землі Баварія. Мотоцикли обладнані всім необхідним для патрулювання вулиць", - написав Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

За словами мера, нова техніка допоможе столичним патрульним оперативно реагувати на виклики, бути більш маневреними та мобільними. "Я вдячний міжнародним партнерам, які продовжують нас підтримувати. Завдяки їхній допомозі ми передаємо на фронт необхідну техніку та обладнання. Оснащуємо сучасною технікою екстрені служби столиці, від оперативної роботи яких залежить спокій в місті та людські життя", - сказав він.

За його даними, лише торік Баварія передала Києву 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та шість спецавтомобілів. Зокрема, три нові сучасні швидкі Renault, мікроавтобус Ford, пожежний Mercedes та автомобіль Iveco. "Ці авто вже працюють у службах столиці", - додав Кличко.

Теги: #мотоцикли

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